Rita Pereira promete viver no próximo sábado, 3 de junho, um dia de emoções fortes. A atriz prepara-se para concretizar um desejo antigo, tal como revelou através da sua mais recente partilha na rede social Instagram.

"Amanhã concretizo mais um sonho. Ansiosa por partilhá-lo convosco", escreveu na rede social Instagram.

Às suas palavras, o rosto da TVI juntou um vídeo no qual surge na praia com um biquíni em evidência. As imagens levantam a suspeita de que Rita poderá estar prestes a lançar um nova coleção ou linha de biquínis.

