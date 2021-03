Amanda Kloots recorreu à sua página de Instagram para agradecer todo o carinho que recebeu no aniversário. A viúva de Nick Cordero celebrou 39 anos na passada sexta-feira, 19 de março, o primeiro aniversário sem o companheiro.

Ao publicar uma fotografia no Instagram onde aparece com o filho Elvis, de 21 meses, Amanda escreveu: "Muito obrigada por todo amor que recebi no aniversário".

"Tive um aniversário incrível que terminou com um enorme bolo de chocolate e o meu melhor amigo. Um brinde a mais uma volta ao sol. Vamos tentar irradiar sol todos os dias", acrescentou.

