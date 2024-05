Aos 20 anos, Amalia dos Países Baixos vai começar a ter agenda e iniciar as obrigações constitucionais que lhe cabem como primeira na linha de sucessão ao trono holandês e, portanto, futura rainha.

A partir de 1 de janeiro de 2025, a princesa começará a utilizar o subsídio anual de 1,5 milhões de euros a que tem direito desde que atingiu a maioridade, mas que não utilizou até agora e que reembolsou ao Governo.

Este montante será utilizado para cobrir os custos da sua atividade institucional, incluindo um secretariado e um fundo que lhe permita viver e trabalhar de forma independente. É a primeira herdeira da sua geração na Europa a solicitar este valor, uma vez que as restantes ainda não têm atos oficiais e estão apenas concentradas na sua formação.

Numa carta dirigida ao primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, a princesa de Orange declarou que "com o passar do tempo e após circunstâncias surpreendentes [as ameaças que recebeu da máfia, que a obrigaram a recolher-se no palácio de Huis ten Bosch e depois em Madrid], é agora previsível que terei de ter em conta as despesas de pessoal e de material para poder exercer as minhas funções de forma autónoma e independente, incluindo um secretariado e reservas para viver e trabalhar".

Desde que atingiu a maioridade no final de 2021, Amalia tinha direito a este apoio, mas numa carta que enviou ao Governo naquela altura anunciou que iria reembolsar a totalidade do valor, uma vez que ainda não tinha agenda oficial, encontrando-se apenas a estudar.

