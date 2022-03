Casada com George Clooney desde 2014, Amal Clooney tem vivido momentos de grande felicidade ao lado do eterno galã de Hollywood.

Em declarações à revista Time, a advogada revelou que se tem dedicado a trabalhar em direitos humanos em grande parte devido aos filhos gémeos, Alexander e Ella, de quatro anos, que tem em comum com o ator.

"Com tudo o que está a acontecer atualmente, quero ter uma boa resposta quando me perguntam o que estou a fazer", notou Amal, de 44 anos.

"O casamento tem sido maravilhoso", garantiu ainda. "Tenho no meu marido um companheiro que é incrivelmente inspirador e que me apoia, e temos uma casa cheia de amor e risos. É uma alegria para lá do que poderia imaginar. Sinto-me tão sortuda por ter encontrado um grande amor na minha vida e por ter sido mãe", completa.



