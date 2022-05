Depois de quatro anos a ser escrito, foi recentemente lançado o livro 'Anna: The Biography', uma biografia não autorizada sobre Anna Wintour, e há uma curiosidade que está a gerar burburinho.

De entre as mais de 250 revelações, destacou-se o que come a editora-chefe da Vogue, de 72 anos, ao almoço.

Cita o Page Six que Wintour costumava almoçar no restaurante Palm, em Nova Iorque, e tinha por hábito pedir um bife de bovino acompanhado por salada caprese. Contudo, fazia uma alteração no prato italiano excluindo o tomate.

O detalhe deu que falar, uma vez que muitos consideraram controverso tirar este ingrediente da salada, que é apenas composta por mozzarella fresca, manjericão e tomate.

É ainda referido que Anna Wintour fazia este pedido há cerca de cinco anos e atualmente o restaurante ainda mantém o prato no menu.

