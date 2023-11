Luciana Abreu já mostrou mais do que uma vez os bastidores do camião do 'Domingão', da SIC, e este fim de semana não foi exceção.

A artista publicou no Instagram um conjunto de imagens do seu domingo, dia 12 de novembro, em trabalho, contando que teve a oportunidade de conhecer uma centenária.

"Hoje comprovei que alma não tem idade e a mente não envelhece. Estive à conversa com uma senhora de 101 anos. Olhou para mim muito admirada porque, afinal, aos seus olhos, eu não podia ser mais alta do que aparento ser na televisão", disse.

"Gratidão eterna, queridos pombalenses", escreveu, por fim.