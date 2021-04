Foram 11 os mini talentos que surpreenderam os cem jurados do 'All Together Now Kids' na emissão especial desta sexta-feira, dia 2. Os protagonistas da noite tinham entre 7 e 14 anos, mas deixaram o painel boquiaberto com as suas capacidades.

Além dos dotes vocais, a noite ficou marcada por muita ternura, emoção e gargalhadas, terminando com a vitória de Margarida Rotilo.

A jovem de 14 anos, que começou por se tornar num fenómeno do TikTok, sagrou-se vencedora do concurso ao conquistar 90 pontos na 'batalha' final, disputada a também pelas pequenas Francisca, de sete anos, e Victoria, de 10.

