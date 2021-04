Egypt Daoud prepara-se para ser a próxima estrela da família. Aos dez anos, o menino sentou-se ao piano para tocar o tema 'Sweet Dreams' enquanto catava com a mãe, Alicia Keys.

O adorável momento foi destacado na página de Instagram da cantora, que não tardou em receber as mais variadas mensagens de carinho do fãs, que ficaram 'rendidos' a tais imagens.

Recorde-se que além do pequeno Egypt, Alicia Keys é ainda mãe de Genesis Ali, de seis anos, fruto do casamento com Swizz Beatz.

Veja o vídeo na galeria.

