Núria Madruga deu espaço aos fãs para interagirem consigo através das stories da sua página de Instagram e respondeu a algumas curiosidades.

Entre as mensagens que recebeu, houve quem quisesse saber: "Algum dos teus filhos quer ser ator?"

Pergunta à qual a atriz não 'fugiu'. "Nenhum deles fala nisso, mas um dos gémeos tem imenso jeito, o outro acha uma seca, e o mais pequeno tem uma grande 'lata'. Vamos ver", respondeu a atriz.

© Instagram

De recordar que Núria Madruga é mãe dos gémeos Sebastião e Salvador, de dez anos, e do pequeno Lourenço, de quatro anos, do casamento com Vasco Silva.

