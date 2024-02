A cantora Taylor Swift esteve no centro das atenções quando estava no Allegiant Stadium, em Las Vegas, para o Super Bowl, que decorreu no domingo. A artista foi apoiar o namorado, Travis Kelce, e esteve ao lado de várias amigas famosas, entre elas Blake Lively.

Com as câmaras apontadas para Taylor Swift, Blake Lively também acabou por estar sempre a aparecer e o companheiro, o ator Ryan Reynolds, não perdeu a oportunidade para uma brincadeira.

No Instagram, Ryan Reynolds publicou uma fotografia em que aparece com uma imagem de 'Deadpool' num ecrã e disse, na brincadeira: "Toda a gente já viu o trailer de 'Deadpool'? E alguém viu a minha mulher?".