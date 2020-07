Foi hoje transmitida a entrevista que Alexandra Lencastre deu a Daniel Oliveira no âmbito do programa 'Alta Definição'. Intensa e verdadeira, a atriz falou de vários aspetos da sua vida e da sua personalidade, os quais foram sendo transmitidas ao público ao longo da sua carreira como atriz.

"Não me considero uma mulher nada irresistível, tenho muitas manias", começa por notar, referindo que nunca foi muito popular entre os rapazes na sua adolescência.

Até que chegou a uma altura do seu caminho em que se tornou uma das mulheres mais admiradas: "Foi agradável durante um tempo em que me vi transformada numa mulher que não era. Com Photoshop, uma luz maravilhosa. Era transformada com a ajuda de grandes profissionais".

No entanto, confessa que nunca conseguiu mostrar o seu verdadeiro eu, até porque o público não gostava desta sua faceta mais natural, sem maquilhagem, por exemplo.

"Acho que sempre fui um pouco vulnerável. Dói sempre. O público pode não ter a noção do quanto está a magoar", confessou, notando que assim como se recebem "aplausos", as críticas também não param.

O futuro e o peso da idade

Aos 54 anos de idade, Alexandra Lencastre sublinhou que a chegada desta faixa etária foi desafiante: "Fui-me um bocadinho abaixo com a história do 50. Dá-se aqui uma revolução na cabeça. Começamos a perceber que estalamos por todo o lado e que o corpo já não responde com a mesma vitalidade", lamentou.

Por outro lado, partilhou uma série de desejos que ainda tinha para o futuro, reconhecendo que alguns já não se deverão concretizar: "Voltar a falar com certas pessoas, voltar a ter filhos. Gostava de voltar a casar, mas não vou conseguir. [Não consigo] Voltar a dividir o meu espaço, a minha cama, literalmente".

A solidão, reconhece, é outro dos problemas com que tem de lidar, sobretudo porque atualmente vive sozinha. "Às vezes não me apetece ir para casa. Não quer dizer que esteja deprimida, mas sim que faltam alguns estímulos e esteja preguiçosa. Chego a casa e está vazia".

"Ninguém quereria ser Alexandra. É uma pessoa difícil, muda de humor rapidamente", refere.

A revelação de um momento que nunca partilhou com o público...

Foi também durante esta conversa que Alexandra Lencastre fez uma revelação que nunca antes tinha feito publicamente. Mãe de Margarida, de 24 anos e de Catarina, de 21, a atriz contou que quando estava grávida da filha mais nova perdeu um dos filhos, uma vez que estava à espera de gémeos.

"Quando estava grávida da minha filha Catarina, estava grávida de gémeos, e um dos gémeos, que era rapaz, não evoluiu. Soubemos muito cedo que a outra criança não iria nascer. Vivemos uma gravidez de risco com medo que a Catarina também não nascesse", relatou.

Posteriormente, referiu: "Acabei por fazer o luto um bocadinho sozinha, porque como foi muito cedo, as outras pessoas optaram rapidamente por querer apagar da memória essa questão e concentrar-se na bebé que aí vinha e que nos vinha trazer felicidade. Vivi esse luto sozinha e ainda vivo, porque eu gostava muito de ter tido esse filho. Faz-me falta toda a vida ter tido esse rapaz, essa energia masculina, fez-me falta toda a vida. Por alguma razão ele não veio. (...) Houve uma fase que foi complicada em que não soubesse nos primeiros dias ser fofinha com a minha filha que tinha acabado de nascer, mas tudo se recupera".

