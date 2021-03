Alexandra Lencastre esteve esta segunda-feira à conversa com Júlia Pinheiro no programa 'Júlia' para contar todos os pormenores sobre o susto que viveu com a Covid-19.

Porém, a conversa com a apresentadora estendeu-se aos projetos profissionais da atriz e até às suas duas filhas.

Catarina continua a trabalhar em Londres e Margarida Bakker dá os primeiros passos na representação.

"Esta miúda tem complexos como eu, acha que tem o nariz assim, olhos pequenos. Ela já parte para tudo o que seja imagem com imensos medos", revela o rosto da SIC referindo-se à participação da filha na novela 'Amor, Amor'.

De acordo com a mãe Alexandra, é precisamente devido a estes complexos e, claro, por gosto pessoal que Margarida se refugia no teatro.

Sobre a polémica recente em que a jovem atriz resolveu responder publicamente à contratação da filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca, para uma novela da TVI, Alexandra Lencastre conta como reagiu ao ver a publicação da filha.

"Eu estava no hospital e foi das poucas mensagens que eu consegui mandar: 'Margarida, por favor, para eu estou no hospital'", lembra.

"Isto é uma questão de personalidade, portanto eu acho que vai durar para sempre", continua, referindo-se à personalidade vincada da filha que a leva a agir por impulso.

"Ela ao mesmo tempo que é assertiva... e não está completamente errado o que ela pensa, mas a forma como ela o diz acaba por perder a batalha", explica.

"Mas eu admiro ao mesmo tempo, eu seria incapaz... agora, há coisas que eu proibia mesmo se pudesse", termina.

