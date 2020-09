Alexandra Lencastre e Rita Blanco estiveram esta terça-feira no programa 'Casa Feliz para pela primeira vez falarem publicamente sobre a zanga que as afastou durante 10 anos.

As duas atrizes eram amigas desde os 18 anos, porém a vida levou-as a seguir caminhos separados e um desentendimento ditou o afastamento que, felizmente, não foi definitivo.

"Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Tivemos as nossas razões para nos desentendermos, com as quais ninguém tem rigorosamente nada a ver", começa por referir Rita Blanco, que afirma com toda a convicção: "Gosto muito da Alexandra e nunca deixei de gostar".

Passados 10 anos, foi a filha de Rita Blanco o motor da reconciliação entre as suas amigas. Alice, que tinha uma forte ligação com a tia Alexandra, que até assistiu ao momento em que esta nasceu, pediu à mãe para ambas irem ver uma peça de teatro na qual Alexandra Lencastre participava.

"'Oh mãe, eu tenho tanta pena que vocês estejam afastadas. É tão estúpido isto'", cita Rita Blanco, lembrando as palavras da filha.

No fim do espetáculo e, uma vez mais, a pedido de Alice, Rita aceitou cumprimentar Alexandra no seu camarim.

"De repente aparece ela e eu cai-lhe nos braços a chorar", lembra Alexandra Lencastre.

"Abraçámo-nos imenso e a partir daí sabíamos que as coisas estavam sanadas. Claro que as pessoas depois não voltam a correr a ter afinidades como tinham", completa Rita Blanco, dando conta de que o que era realmente importante era as duas conseguirem perdoar-se uma à outra.

Ainda sobre as causas da desavença, Rita confessa que "era muito intolerante e um bocadinho agressiva". "Estou melhorzinha agora", garante.

Agora, as duas amigas vão voltar a trabalhar juntas numa novela da SIC e, esperam, este pode ser o gatilho para que se aproximem ainda mais. "As coisas têm de acontecer naturalmente e não serem forçadas", termina Rita Blanco.

