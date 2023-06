Alexandra Lencastre está a viver uma fase de mudanças e de readaptações, conforme revelou aos seguidores na sua mais recente partilha feita nas redes sociais.

Numa altura em que a imprensa cor de rosa garante que a atriz irá regressar à TVI e deixar, assim sendo, a SIC, a própria decidiu fazer um desabafo que acentua esses rumores.

"A vida é feita de mudanças. As últimas semanas têm refletido que essas mudanças nos fazem evoluir. E que bom tem sido experienciar novos contactos, novos projectos e novas apostas. 'With a little help from my amazing friends [com uma pequena ajuda dos meus amigos fantásticos]. Nas próximas semanas vão conhecer algumas dessas mudanças", escreveu Alexandra.

