É dia de festa em casa de Alexandra Lencastre. A filha mais velha da atriz, Margarida Wyers Bakker, completa esta terça-feira, dia 10, 25 anos de vida.

A data foi assinalada nas redes sociais de Alexandra, onde esta dedicou uma mensagem especial à sua menina.

"Olá, o meu nome é Margarida e hoje é o meu aniversário", pode ler-se na legenda de uma fotografia que lembra a infância da jovem.

Margarida decidiu seguir as pisadas da mãe e é agora uma jovem atriz a construir a sua carreira. Confira a galeria para ver as suas fotos mais recentes.

Alexandra Lencastre, recorde-se, é ainda mãe de Catarina, de 22 anos. As duas filhas da atriz são ambas fruto do seu casamento com Piet-Hein Bakker.

