Alexandra Ferreira mostrou ter uma enorme cumplicidade com diversas caras da TVI, entre ela, Miguel Vicente, vencedor do 'Big Brother'. Os dois, inclusive, posaram juntos na passadeira vermelha da gala do canal, que aconteceu ontem, 19 de fevereiro.

Nas redes sociais também mostraram-se próximos. Num dos vídeos partilhados nas stories da sua conta de Instagram, a polémica concorrente que ficou conhecida pela sua participação na 'Casa dos Segredos' dá um beijo a Miguel, deixando os fãs com a 'pulga atrás da orelha'.

Questiona-se agora: será que entre os dois existe apenas uma bonita amizade ou começa a crescer algo mais sério?

Veja o vídeo na galeria.

