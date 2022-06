Alex Telles, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, revelou através da sua conta oficial de Instagram o sexo e nome do primeiro filho.

O atleta, que agora representa as cores do Manchester United, mostrou uma fotografia do baby shower organizado para tornar pública a revelação e na legenda declarou:

"Nosso mundo cor de rosa. Vem Antonella. Papai está ansioso por você", disse, desvendando assim que está uma menina a caminho.

Alex Telles, recorde-se, pediu em casamento a namorada, Vitoria, no início do mês de junho, pouco antes de a gestação ter sido anunciada.

