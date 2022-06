Alex Telles, de 29 anos, e a namorada, Vitoria, aguardam a chegada do primeiro filho em comum. O casal anunciou a novidade através do Instagram, onde se mostraram radiantes com a chegada do bebé.

"De todos os nossos sonhos, o maior aconteceu! Vivendo momentos muito especiais e cheio de sentimentos, que não conseguimos explicar. Só agradecer a Deus, porque os seus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar", pode ler-se na legenda de um conjunto de amorosas fotografias nas quais o casal mostra uma ecografia do bebé.

"Estamos completos e radiantes! O maior presente que poderíamos receber. Nossa família", termina o antigo jogador do Futebol Clube do Porto.

A novidade chega semanas depois de Alex Telles, que joga atualmente no Manchester United, ter pedido a namorada em casamento.

