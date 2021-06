Alex Rodriguez foi visto com Lindsay Shookus, 'ex' de Ben Affleck. Uma informação que está a ser avançada por vários meios de comunicação internacionais e que foi confirmada à People. Ambos estiveram numa festa nos Hamptons, no fim de semana.

Num vídeo que está já a circular pelas redes sociais, Alex e Lindsay podem ser vistos juntos no meio de outras pessoas.

De acordo com o Page Six, o antigo noivo de Jennifer Lopez marcou presença na festa de aniversário da produtora de televisão, que completou 41 anos no dia 18 de junho. Na festa, Rodriguez está também acompanhado pelo sócio Marc Lore.

Em conversa com a People, o representante de Alex disse à People que o ex-jogador de beisebol e Shookus "são amigos há 15 anos". "Não há absolutamente nada", afirmou.

Recorde-se que Ben Affleck - que namorou com a produtora do 'Saturday Night Live' - está agora a viver um novo romance com Jennifer Lopez, depois de a cantora ter terminado o noivado com Alex Rodriguez.

