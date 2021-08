Alex Rodriguez está há uma semana na Europa, tendo começado por festejar o 46.º aniversário no Mónaco, no dia 27 de julho, seguindo depois para Espanha.

Na companhia de alguns amigos, Alex tem estado em Ibiza com o casal Eric Decker e Jessie James, e com a repórter Melanie Collins.

Muitos especulam que o 'ex' de Jennifer Lopez e Melanie podem ser o próximo casal de famosos, depois de Alex ter ficado solteiro no início do ano. No entanto, fontes do Page Six garantem que são apenas amigos que se conheceram através dos Deckers.

