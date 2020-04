Ella Bella, filha de Alex Rodriguez, completou 12 anos esta terça-feira, 21 de abril. Uma data especial que o pai 'babado' fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde publicou um vídeo único da menina.

Alex reuniu algumas imagens de Ella e partilhou as mesmas na rede social, ao lado de uma carinhosa mensagem.

"Não consigo expressar o orgulho que tenho por ser teu pai, Ella... Tu estás a crescer tão rápido. És madura e muito talentosa", começou por dizer o noivo de Jennifer Lopez.

"Sabes cantar, representar e eu sei que gostas de dançar... Ella, o que mais me deixou orgulhoso este ano foi a dedicação que deste aos teus estudos. Melhoraste muito as tuas notas e isso significa muito para mim. Comprometermo-nos com a educação traz tantas recompensas no futuro. E mal posso esperar para ver o que a vida te reserva. Feliz 12.º aniversário. Amo-te muito", completou.

