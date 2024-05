Iain Armitage está a despedir-se da sua personagem Sheldon, da sitcom 'Young Sheldon', que é um spin-off de 'A Teoria do Big Bang'. Entre as publicações que fez no Instagram, destaca-se a partilha da imagem de uma das cenas em que surge com o também ator Lance Barber (que interpreta o pai de Sheldon, George Cooper).

A partilha do ator - que atualmente tem 15 anos e que interpreta a personagem desde os 9 - foi feita na rede social no dia 10 de maio, após o penúltimo episódio da sitcom da CBS, a 9 de maio.

No episódio, relata a People, Sheldon enfrenta uma grande tragédia: a morte do pai, George Cooper, após sofrer um ataque cardíaco.

A morte da personagem não era propriamente uma 'novidade', uma vez que já tinham referido anteriormente que George (interpretado por Lance) morre quando Sheldon tem 14 anos. No entanto, os fãs não deixaram de ficar tristes.

"Amo-te, George! Amo-te, Lance", pode ler-se na referida publicação que o ator Iain Armitage fez no Instagram.

