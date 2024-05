A participação de Madalena Abecasis no Taskmaster chegou ao fim. Foi a própria influenciadora digital quem o anunciou na sua conta no Instagram, mostrando-se feliz por ter feito parte do formato.

"Final feliz! All right, everyone, that’s a wrap. Sou avessa ao meio televisivo, nunca foi um sonho, um desejo, uma vocação. E só um programa como o Taskmaster e pessoas como o Vasco Palmeirim e o Nuno Markl é que me fizeram dar um 'sim' a estar semanas e semanas a dar no duro, nos baldes, nas bananas, nos tabuleiros com pão, nos gritos, nos saltos, no calor infernal com 300 casacos vestidos, no desespero, sabe Deus onde e sabe muito bem Deus com quem: com pessoas que nunca vou esquecer, com profissionais incríveis e amigos que levo para a vida", começou por escrever a influenciadora.

"Jamais vou esquecer esta experiência maravilhosa e é com muito orgulho que arrumo as botas! Agora já sabem que é aqui no meu estaminé que me podem encontrar não só aos sábados mas todos os dias da semana, porque apesar de ter adorado ter feito duas temporadas deste programa que une gerações, é aqui 'sogadita' que sou mais feliz e os meus meninos não podem estar tantos dias sem terem a mãe deles a dar banho jantar e a dar o beijinho de boa noite. Obrigada pelo carinho e por nesta temporada não terem dito tantas vezes 'tirem a Abecasis'.

