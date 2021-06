Armie Hammer foi admitido num tratamento a propósito dos seus problemas relacionados com drogas, álcool e sexo, noticia o jornal Page Six.

O ator de 'Call Me by Your Name', de 34 anos, foi visto no aeroporto Grand Cayman há, aproximadamente, duas semanas por um fã que relatou que o viu a despedir-se da mulher, Elizabeth Chambers e dos dois filhos.

"Houve muitos abraços e parece ter sido bastante emocional", descreve ainda.

Entretanto, um amigo do artista notou que o mesmo está "comprometido em ficar saudável e em ter a custódia dos filhos". "É um sinal claro que ele voltou a controlar a sua vida e sabe que estes são os passos a tomar para o seu bem-estar", completa.

Recorde-se que Chambers pediu o divórcio do ator em julho de 2020, meses antes de surgir um escândalo relacionado com "canibalismo". Para além disso, várias mulheres acusaram-no de assédio e abusos sexuais, casos que estão a ser investigados pelas autoridades.

