A ida de Cristiano Ronaldo para Inglaterra, para onde foi jogar ao serviço do Manchester United, foi sinónimo de mudança para a restante família. Os filhos do jogador começaram desta forma a adaptar-se a uma nova realidade no país, onde se inclui o idioma.

Ora, conforme se pode avaliar por uma publicação feita por Georgina Rodríguez na sua conta de Instagram, a adaptação está a correr bem.

Esta segunda-feira, 1 de novembro, a modelo partilhou um vídeo da filha mais nova, Alana Martina, onde a menina se esforça para falar em inglês.

"Primeiras ajudas de como comunicar-se no seu colégio inglês", escreveu a modelo da legenda da publicação.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Filhos assistem a ecografia de Georgina Rodríguez: "Impacientes"