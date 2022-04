Al Pacino chegou à cidade na noite de domingo para celebrar o 82.º aniversário com a namorada, Noor Alfallah, de 28 anos.

O casal foi fotografado num restaurante italiano em West Hollywood, Califórnia, no passado fim de semana. De acordo com o Daily Mail, tudo indica que os amigos de Al Pacino também não faltaram ao encontro.

A diferença de idade de 54 anos não parece ser um problema para o casal, que foi visto a desfrutar da noite na cidade que antecipou os festejos do aniversário do ator. De lembrar que Al Pacino completou mais um ano de vida na segunda-feira, 25 de abril.

No que diz respeito ao look, ambos escolheram para esta ocasião um visual completamente preto. Para ver as imagens, clique aqui.

Recorde-se que Noor Alfallah viveu anteriormente um romance com Mick Jagger, de 78 anos, e Clint Eastwood, de 91.

