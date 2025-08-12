Katia Aveiro recebe várias mensagens nas suas redes sociais e muitas delas com pedidos inusitados. Seja a pedir dinheiro, a pedir trabalho e até a pedir objetos assinados pelo seu irmão, Cristiano Ronaldo, a empresária não tem mãos a medir com este tipo de abordagem.

Muitas das vezes a cantora acaba por expor essas mesmas mensagens, mostrando que há pessoas com muita coragem no que toca a pedinchar.

Esta terça-feira, Katia revelou o conteúdo de duas delas e reagiu de seguida.

"Desculpa mandar mensagem a pedir isto mas estou de casamento marcado para 23 de agosto e estou com muito medo por causa da falta de provisão, casar é caro e eu e o meu noivo estamos a passar dificuldades.

O meu medo é faltaram recursos, pois ainda tem muita coisa para finalizar como doces e bebidas. Estou sem esperança e desmotivada, será que você pode-me abençoar? Não precisa ser dinheiro diretamente. Tomara que Deus toque no seu coração", pediu uma seguidora.

"Deus te abençoe e boa sorte", escreveu a empresária, incrédula.

© Instagram - Katia Aveiro

Noutra das mensagens presentes na caixa de entrada de Katia pode ler-se:

"Olá Katia, tudo bem? Desculpa mandar-te mensagem assim do nada mas vi o seu perfil e achei você uma pessoa super alegre, carismática. Deu-me vontade de te conhecer melhor, trocar uma ideia pois vi que você gosta de viajar. Adoraria ter uma amizade com você se não tiver problema. Desde já agradeço", referiu a seguidora. "Obrigada, já tenho amigas que cheguem", escreveu Katia.



© Instagram - Katia Aveiro

Como referido anteriormente, Katia Aveiro é constantemente inundada com pedidos através das suas redes sociais. Como este facto incomoda a cantora, mostrá-los a quem a segue serve de alerta para que isso não volte a acontecer com tanta frequência.