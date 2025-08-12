Katia Aveiro recebe várias mensagens nas suas redes sociais e muitas delas com pedidos inusitados. Seja a pedir dinheiro, a pedir trabalho e até a pedir objetos assinados pelo seu irmão, Cristiano Ronaldo, a empresária não tem mãos a medir com este tipo de abordagem.
Muitas das vezes a cantora acaba por expor essas mesmas mensagens, mostrando que há pessoas com muita coragem no que toca a pedinchar.
Esta terça-feira, Katia revelou o conteúdo de duas delas e reagiu de seguida.
"Desculpa mandar mensagem a pedir isto mas estou de casamento marcado para 23 de agosto e estou com muito medo por causa da falta de provisão, casar é caro e eu e o meu noivo estamos a passar dificuldades.
O meu medo é faltaram recursos, pois ainda tem muita coisa para finalizar como doces e bebidas. Estou sem esperança e desmotivada, será que você pode-me abençoar? Não precisa ser dinheiro diretamente. Tomara que Deus toque no seu coração", pediu uma seguidora.
"Deus te abençoe e boa sorte", escreveu a empresária, incrédula.
Noutra das mensagens presentes na caixa de entrada de Katia pode ler-se:
"Olá Katia, tudo bem? Desculpa mandar-te mensagem assim do nada mas vi o seu perfil e achei você uma pessoa super alegre, carismática. Deu-me vontade de te conhecer melhor, trocar uma ideia pois vi que você gosta de viajar. Adoraria ter uma amizade com você se não tiver problema. Desde já agradeço", referiu a seguidora. "Obrigada, já tenho amigas que cheguem", escreveu Katia.
Como referido anteriormente, Katia Aveiro é constantemente inundada com pedidos através das suas redes sociais. Como este facto incomoda a cantora, mostrá-los a quem a segue serve de alerta para que isso não volte a acontecer com tanta frequência.
As férias em Portugal e o reencontro com o irmão
Katia Aveiro esteve no passado mês de julho em Portugal onde aproveitou para matar as saudades da família já que vive no Brasil com o marido, Alexandre Bertolucci, e com a filha mais nova, Valentina. É também no outro lado do Atlãntico que Katia tem os seus negócios e empreendimentos.
No instagram, Katia partilhou imagens que resumem os dias passados no Algarve e revelou:
"Fotos jamais explicarão o que eu vivi neste quase um mês. Ri, conquistei, matei saudade, chorei (de alegria), não tive um dia triste, graças ao meu bom Deus, construí planos, reforcei amizades, sustentei amor, confirmei aquilo que defendo todos os dias que… As melhores coisas da vida não são coisas", referiu.
Foi também no sul de Portugal que Katia reencontrou o irmão, Cristiano Ronaldo, que jogou pelo Al Nassr na quinta-feira, 7 de agosto, contra o Rio Ave no Algarve.
