Katia Aveiro esteve de férias no Algarve e aproveitou para matar saudades da família. Na sua página de Instagram, a figura pública partilhou imagens de momentos felizes passados no sul do país.

O mês de julho serviu para que Katia Aveiro matasse saudades da família. A irmã de Cristiano Ronaldo, que vive em Gramado, Brasil, esteve de férias no Algarve, conforme foi partilhando com os seguidores da sua página de Instagram. Este domingo, dia 10 de agosto, em jeito de reflexão, a figura pública destacou 17 fotografias que retratam o último mês. "Fotos jamais explicarão o que eu vivi neste quase 1 mês. Ri, conquistei, matei saudade, chorei (de alegria), não tive um dia triste, graças ao meu bom Deus, construí planos, reforcei amizades, sustentei amor, confirmei aquilo que defendo todos os dias que… As melhores coisas da vida não são coisas", destacou na legenda da partilha em questão. As fotografias poderá ver na galeria. O reencontro com Cristiano Ronaldo Na passada semana, Katia Aveiro fez questão de partilhar imagens que mostram o reencontro com o irmão, Cristiano Ronaldo. O craque português jogou pelo Al Nassr na quinta-feira, 7 de agosto, contra o Rio Ave no Algarve. "Que dia incrível, que jogo divertido e cheio de energia boa, que convívio bom, que reencontro maravilhoso. Gratidão é a palavra. Mais uma memória para a história", destacou a empresária.

A homenagem ao filho mais velho

Sendo uma mãe muito babada, Katia Aveiro não deixou de destacar o aniversário do filho mais velho, Rodrigo, que no passado dia 4 de agosto completou 25 anos de vida.

"Quem priva com ele, diz-me sempre: 'Katia, que filho incrível é o teu, que luz ele tem, que energia, que encantador ele é, que humilde…' E é verdade, filho, tu és um ser humano diferenciado, tu és leal, tu és leve, és adulto e infantil ao mesmo tempo, és tão tu, o meu Rodrigo, menino/homem, que não gosta de fazer anos (só para não ser o centro das atenções). Tudo nele é de verdade (o que é tão difícil nos dias de hoje)", realçou Katia.

Rodrigo, recorde-se, nasceu fruto do casamento de Katia Aveiro com José Pereira. O agora ex-casal tem ainda um outro filho em comum, Dinis, de 13 anos.