Akureyri é uma cidade islandesa, localizada no norte do país e é também o nome da nova música de Aitana e Sebastián Yatra, com a qual confirmam que se reconciliaram, depois de se terem separado no ano passado.

Terá sido naquela cidade, onde se pode ver a aurora boreal, que os dois se reconciliaram, pelo que o nome que escolheram para a música é simbólico.

Entretanto, os dois também posaram juntos nos Estados Unidos, mais concretamente em Los Angeles, na Crypto.com Arena, onde estiveram a assistir a um jogo dos Lakers.

