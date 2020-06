Marta Cruz, atualmente com 34 anos, resolveu ir ao baú das recordações para recordar o passado e partilhar com os seus seguidores algumas das fotografias antigas que marcaram a sua adolescência.

Numa das imagens que quis dividir com os seguidores, a filha de Carlos Cruz lembrou o início da sua carreira como modelo. Marta surge na foto em questão bem mais jovem e com um look muito diferente daquele que usa atualmente.

Ainda se lembra de ver a antiga modelo de cabelo curto e pintado de cor-de-rosa? Veja na galeria a imagem que o vai fazer recuar no tempo.

