Aos 24 anos de idade, Lara Machado decidiu participar naquela que iria ser uma das grandes aventuras da sua vida: a primeira edição do reality show 'Big Brother'. Na altura, a concorrente conquistou os portugueses com a sua simpatia e ainda hoje há quem a recorde com carinho.

Passados quase 20 anos desde a estreia do programa que mudou o panorama do entretenimento em Portugal, recordamos Lara.

Na galeria de imagens poderá ver como esta se encontra na atualidade. Tem 42 anos e é mãe de Maria, fruto do casamento com Nelson Carrasquinha.

