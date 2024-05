Mafalda Castro decidiu destacar o look que escolheu usar este sábado, dia 11 de maio, tendo aproveitado a publicação para partilhar as dificuldades que tem sentido.

"Quem disse que era fácil vestir uma barriga com mais de 30 semanas mentiu, e nem vou falar de calçar uns ténis", começou por escrever no vídeo que publicou na sua página de Instagram onde exibe o look.

"No meio das dificuldades, aqui está o look do dia", acrescentou.

A apresentadora surge com uma saia com padrão tigresa e uma camisola larga. Para completar o visual, optou por uma mala preta, óculos escuros e ténis verdes com riscas brancas. Veja no vídeo da galeria.

De recordar que a apresentadora prepara-se para ser mãe pela primeira vez, fruto da relação com Rui Simões.

