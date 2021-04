Kanye West encontra-se ainda em pleno processo de divórcio de Kim Kardashian, no entanto, o músico já está a pensar no seu próximo relacionamento.

O Page Six revela que o rapper pretende namorar "com uma artista e uma pessoa criativa", de forma a que ambos "falem a mesma língua".

Note-se que antes de casar com Kim em 2014, Kanye namorou com a modelo Chanel Iman e ainda com Amber Rose. Correram rumores de que terá tido um caso com Selita Ebanks e ficado noivo da Alexis Phifer em 2006, separando-se dois anos mais tarde.

Por seu turno, Kim não tem saído nem conhecido ninguém, pelo contrário. "Ela não consegue sair à vontade, ela nem sequer sabe como é que isso seria", afirmou uma fonte à publicação. "Estamos a falar de alguém que já é uma das pessoas mais famosas do mundo... ela não precisa de ninguém para ficar mais famosa", notou.

Recorde-se que Kim, de 40 anos, namorou com Ray J, Nick Cannon e Reggie Bush. A empresária ainda se casou com Damon Thomas e Kris Humphries (tendo este matrimónio apenas durante 72 dias).

