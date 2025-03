Maria Botelho Moniz não para de 'invadir' o feed dos seguidores com fotografias amorosas do filho.

A apresentadora, que se encontra no Brasil com a família, partilhou este sábado, 8 de março, mais um retrato ternurento do pequeno Vicente.

Na mesma, pode ver-se o bebé sentado no chão do hotel no qual estão alojados, o Tivoli Eco Resort.

Na legenda, Maria Botelho Moniz escreveu apenas um emoji de um macaquinho.

Ora veja.

