No episódio desta quinta-feira, 1 de junho, Luís Feijão decidiu trazer três amigos à sua quinta para que pudessem conhecer as suas pretendentes. Depois de um lanche e de terem trocado algumas palavras, numa conversa com os amigos o agricultor revelou a jovem que o tem mais chamado a atenção.

"São todas diferentes. Ao início comecei a gostar muito da Andreia, depois houve ali uns feitios que não eram compatíveis, a minha personalidade não dava com a dela e comecei a gostar mais da Sara. É do norte, castiça, é porreira e farto-me de rir com ela. Até agora quem me tem tocado é a minha Sarinha", confessa.

Já num desabafo para as câmaras, o agricultor acrescentou: "Cada vez que estou com a Sara começa-me a ferver o sangue e qualquer dia tenho de lhe dizer a verdade: que ela mexe comigo e mexe bem".

Será que Sara será a eleita?

