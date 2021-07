Diogo, jovem agricultor de Romariz e um dos 'protagonistas' da atual temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', na SIC, esteve à conversa com Júlia Pinheiro onde falou desta experiência.

Abrindo o coração, Diogo, de 22 anos, parece ter já feito uma escolha no que diz respeito à sua eleita.

"Sinto-me muito bem com a Ana, sinto-me super bem a falar com ela. É calma e está no seu cantinho. Quando tem de falar das coisas fala, quando tem de piscar o olho, pisca", brinca, relembrando posteriormente que já se beijaram duas vezes (até ao presente momento do programa).

"É provável que aconteça alguma coisa, só o tempo o dirá", sublinha ainda, deixando o mistério no ar.

O agricultor de Romariz confessa ainda que, apesar de no início ter mais expectativas sobre Filipa, quando começou a experiência esta ficou mais afastada, ao contrário de Ana, que se aproximou logo.

Por fim, mesmo com encontros e desencontros, o balanço do programa é positivo: "Quando dizia às raparigas que era agricultor colocavam-me de lado. Nunca pensei que ia encontrar alguém", completa.

