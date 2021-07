À medida que o tempo vai passando, os sentimentos tornam-se mais claros nas diversas quintas do programa da SIC - 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'.

No caso de Luís Feijão, o seu coração está inclinado para Sara, como aliás já tinha confessado aos amigos.

Ora, o programa deste domingo, 4 de julho, mostrou as pretendentes do jovem agricultor a competir num desafio por este proposto: quem conseguisse encontrar uma agulha no palheiro teria direito a um encontro a sós.

A vencedora, para sua felicidade, acabou por ser Sara. Já no carro a caminho do encontro, Luís não se inibiu em mostrar o seu lado mais atiradiço: "Prepara-te, vou-te pedir em namoro. Vou-te levar ao altar. Prepara-te que hoje não vais dormir na tua cama, vamos de lua de mel", afirmou, deixando Sara visivelmente atrapalhada.

