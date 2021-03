O participante do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' esteve à conversa com Júlia Pinheiro.

Esta terça-feira, dia 9, Júlia Pinheiro recebeu no seu programa João Neves, agricultor que se tornou conhecido no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', que está agora de regresso. Questionado se ainda mantinha a relação que iniciou com uma das participantes, Isabel, precisamente neste formato, o entrevistado disse que não. "Acabou, mas ficou uma amizade. Ela compreendeu que tinha que acabar pela parte dela. Disse que não dava mais, não sei porquê. Não tivemos discussões nem zangas. Ela disse que queria voltar à sua vida normal", explicou. "Claro que no princípio magoou porque estava mesmo apaixonado por ela. Nunca cheguei a perguntar o porquê. Não guardo rancor de nada", completou. Solteiro, João garante estar preparado para encontrar novamente o amor e, por isso, está disposto a conhecer novas pessoas. Leia Também: 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' está de volta à SIC