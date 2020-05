Esta segunda-feira, dia 18, Cristina Ferreira recebeu no seu programa da SIC alguns dos concorrentes do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', entre eles, Dalila, que passou a experiência em Monforte, na quinta de João Paliotes.

Questionada pela apresentadora em relação às críticas de que tem vindo a ser alvo nas redes sociais, Dalila revelou-se compreensiva, afirmando:

"Tento mesmo não ler. É um programa e para quem está a ver percebo um bocadinho algumas opiniões. Mas já deixei de ler, é o melhor. Eu sei aquilo que sou e as pessoas que gostam de mim também".

Leia Também: 'Agricultor'. Pedro "não atraiu" Catarina e foi o primeiro a dizer adeus