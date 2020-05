Este domingo, dia 17, deu-se o primeiro adeus entre os pretendentes de Catarina Manique. A agricultora do Fundão teve que decidir qual dos quatro convidados iria regressar para sua casa, cortando assim com a hipótese de um relacionamento futuro. Pedro foi então o primeiro a abandonar a experiência.

"És a pessoa com quem menos me identifico", justificou Catarina, revelando mais tarde às câmaras que "não há nada que os atraia" um no outro.

"Sou uma pessoa simples, gosto dos meus prazeres e não abdico deles por nada", afirmou Pedro nas declarações da despedida.

Com isto, o coração de Catarina permanece aberto para Ricardo, Bruno e Daniel.

