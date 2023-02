Agressão ou brincadeira? É esse o dilema que vive este momento a produção do 'Big Brother Brasil', pressionada por vários fãs do programa nas últimas horas para expulsar Larissa, a concorrente da presente edição.

Em causa está um momento, já tornado viral nas redes sociais, em que Larissa é alvo de uma brincadeira de Bruna Griphao e a reação não foi a mais feliz.

Depois de se ter assustado com o toque da amiga na zona do rabo, Larissa levantou a mão e deu-lhe uma palmada no braço com alguma força, embora Bruna não pareça ter ficado magoada.

Ainda assim, vários fãs do reality show exigiram de imediato a expulsão da concorrente, lembrando até situações anteriores em que, mesmo a brincar, outros participantes foram expulsos após comportamentos semelhantes.