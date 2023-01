Susana Dias Ramos está em grande destaque na TVI. Depois de ter aceitado ser comentadora do 'Big Brother', a psicoterapeuta faz agora parte do elenco de especialistas do programa 'A Ex-periência'.

No próximo sábado, dia 14 de janeiro, Susana estará à conversa com Maria Cerqueira Gomes no 'Conta-me', e os 'teasers' da entrevista já começaram a ser divulgados.

Nas imagens, Susana fala de um acidente e da forma como o mesmo mudou toda a sua vida para melhor.

"Agradeço a Deus todos os dias por este acidente. Parece cruel da minha parte mas se este acidente não tivesse acontecido, se calhar poderia estar ainda aprisionada ali e tinha perdido mundo, teria perdido vida, tinha perdido a vida maravilhosa que tenho hoje, tinha perdido quase tudo da minha vida, até a mim mesma", pode ouvir-se.

Susana acaba por não explicar ao certo de que acidente fala, sendo que a conversa na sua totalidade poderá ser vista e ouvida depois do 'Jornal da Uma', no próximo sábado.

Confira na galeria as stories publicadas por Susana Dias Ramos.

