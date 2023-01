'Triângulo'. É este o nome do novo reality show da TVI, cuja apresentação ficará entregue a Cristina Ferreira. Presente no 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, a diretora de Entretenimento do canal revelou alguns detalhes deste programa que garante que irá ser disruptivo em relação a tudo o que já foi feito até então.

"Vai surpreender toda a gente", fez notar Cristina antes mesmo de desmistificar algumas ideias que têm vindo a ser criadas pelos espectadores: "Não tem nada a ver com amor, não tem a ver com triângulos amorosos, não tem a ver com paixões, o que não impede que as pessoas se apaixonem lá dentro".

A apresentadora contou que foi lançado um desafio à Endemol de criar um reality show totalmente novo, embora algumas coisas se mantenham, quando comparadas a formatos como 'Big Brother' e 'Casa dos Segredos': existirá uma casa, os concorrentes irão viver juntos e todos eles serão observados durante 24 horas.

Cristina Ferreira, perante Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, mostrou-se muito otimista em relação a este formato. "É, talvez, o reality mais completo de sempre, de todos os que fizemos", explicou.

A TVI está à procura de pessoas de todas as idades, desde que acima dos 18 anos. Cristina reforça que a estação quer "pessoas anónimas".

Em relação ao facto de os reality shows continuarem a ser uma aposta da TVI, Cristina diz, orgulhosamente, que esta é a estação "dos realities". "É o maior formato de sempre, o formato que mais agarra as pessoas ao ecrã", acrescentou.

Pode inscrever-se em 'Triângulo' aqui.

Nesta mesma conversa, Cristina recordou ainda a decisão de sair da SIC e de regressar à TVI, garantindo que não se arrepende.

Leia Também: Goucha lembra dia em que deixou Cristina Ferreira a chorar. "Irritei-me"