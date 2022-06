Catarina Gouveia deu as boas-vindas à pequena Esperança no dia 26 de maio, a primeira filha em comum com o marido, Pedro Melo Guerra. Uma fase feliz que tem vindo a destacar na sua página de Instagram.

Ainda no início desta semana, esta segunda-feira, 13 de junho, a mamã 'babada' partilhou novas imagens na sua página de Instagram onde aparece com a bebé ao colo.

Na legenda das fotografias, a atriz mostrou-se grata por esta nova etapa, estando muito feliz.

"Agradecer as últimas duas semanas da minha vida que é, agora, muito mais feliz do que a vida que tinha antes", escreveu.

