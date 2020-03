Vanessa Martins esteve entre as celebridades que na passada quinta-feira marcaram presença na inauguração do restaurante Honest Greens no Parque das Nações, em Lisboa.

O Fama Ao Minuto também não faltou ao evento, e aproveitou a ocasião para uma breve conversa com a influencer digital.

Adepta de um estilo de vida saudável e de uma alimentação regrada, Vanessa identifica-se totalmente com o conceito do Honest Greens – que apresenta soluções de comida saudável com opções para todos os gostos.

“Sou adepta de saladas, são os meus pratos preferidos. Tudo o que seja comida saudável eu adoro”, começa por contar.

Mas apesar de a grande maioria das suas opções serem mais saudáveis, na opinião de Vanessa, o segredo é o equilíbrio e uma dieta onde também entram pequenos ‘pecados’ que nos fazem felizes.

“Não sou adepta de fast-food, nem gosto de comer, mas uma feijoada... se for feita pela minha mãe. Será que é mau? Acho que não devemos banir certas coisas porque não são saudáveis e depois vivermos na frustração de as querer comer, também não é bom”, realça.

Frederica, um projeto de sucesso com quase sete anos

Vanessa lança em maio a terceira edição da sua nova revista, Frederica. Projeto que nasce do blog que há sete anos criou com o mesmo nome e que a tornou uma influencer digital de sucesso.

“A Frederica está a correr super bem”, destaca a influencer, que, para já, prefere não fazer previsões em relação ao futuro da sua marca.

“Não sei o que é que vai acontecer à Frederica, mas sei o que é que quero que ela seja. Espero que a Frederica seja uma marca de referência para as mulheres”, afirma.

Marco e Vanessa: Um casal que 'trabalha' em equipa

Com o marido Marco Costa a integrar o leque de concorrentes do programa ‘Dança Com as Estrelas’, da TVI, Vanessa tem sido um apoio fundamental para que o famoso pasteleiro consiga conciliar a sua vida agitada com os ensaios para o programa. Apoio que, para a influencer, surge naturalmente, ou não fossem eles um casal habituado a trabalhar muito e sempre em equipa.

“Nós apoiamo-nos mutuamente. Agora, nesta fase que são ainda algumas semanas, tenho de dar mais apoio ao Marco, mas somos uma equipa. É sempre a balancear um lado e o outro”, conta.

Quanto aos ensaios, Vanessa admite que não tem ajudado o marido em casa... mas apenas por falta de tempo. “Nem temos tempo”, garante. “É chegar a casa fazer o jantar e ir dormir. Estamos cheios de trabalho sempre, e ele agora passa mais tempo a ensaiar. Não treina em casa porque não há mesmo tempo”, explica, por fim, sem esconder o orgulho nas prestações do marido até aqui.

