Luísa Castel-Branco está indignada com os ajuntamentos de pessoas que nesta fase de desconfinamento da pandemia de Covid-19 já são permitidos em iniciativas como a Feira do Livro, que decorre em Lisboa por estes dias.

Triste por em julho deste ano ter sofrido a dolorosa perda da sua mãe e devido à pandemia não ter conseguido dar-lhe o funeral que desejava, a escritora usa a sua conta oficial de Instagram para dar conta do seu desagrado.

"Feira do Livro em Lisboa. Ainda bem que as pessoas querem ler. Mas porque razão eu não pude despedir-me da minha mãe em conformidade com as regras?", questiona a mãe de Inês Castel-Branco ao partilhar uma imagem captada durante o evento.

