Matay foi um dos artistas convidados para atuar na gala deste domingo, 3 de julho, do programa 'Uma Canção Para Ti'. Os concorrentes do formato da TVI cantaram um dos grandes sucessos do músico 'O Que Tu Dás'.

A atuação foi destacada por Agir nas redes sociais pela forma como Matay reagiu quando uma das concorrentes errou na música.

"Quando tens um coração grande é assim", escreveu o filho de Paulo de Carvalho.



© Instagram - Agir

Veja a atuação completa.

