Esta sexta-feira, dia 15, as redes sociais estão repletas de publicações adoráveis que visam assinalar o Dia da Família. Também Agir quis destacar, nesta data, alguém muito especial: O pai, Paulo de Carvalho, que celebra hoje 73 primaveras.

Com isto, juntou-se à onda de carinho que paira no meio virtual e homenageou o progenitor com duas imagens de ambos.

"Tal como o dia da mulher, celebro-te todos os dias. Ainda assim, parabéns pai", lê-se na legenda da publicação.

Ora veja.

