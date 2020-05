Na noite deste sábado, o cantor Agir decidiu mostrar-se aos fãs na faceta mais natural, exibindo as marcas de cansaço dos últimos dias.

Com olheiras visíveis e expressão de desânimo, foi desta forma que prendeu a atenção dos fãs. E ainda que solidários com o estado de espírito do artista, não deixaram de brincar com a sua aparência na caixa de comentários.

"Pareces um desterrado", "Medo", "Desculpem, mas tenho de me rir" e "Credo, homem!", são algumas das reações que se podem ler.

Nem mesmo a mulher, Catarina Gama, resistiu em comentar: "Amorrrrr assim até parece que não te trato bem".

Veja a imagem na galeria.

