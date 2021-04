A cantora Ágata deixou os fãs com a 'pulga atrás da orelha' ao partilhar esta sexta-feira, dia 23 de abril, na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde surge ao lado de uma das concorrentes apuradas para a semifinal do programa 'All Together Now', da TVI. Falamos de Rita Tavares, que esta semana contou tudo sobre a sua participação no concurso em entrevista à imprensa.

"Bom dia. No estúdio com Rita Tavares", pode ler-se na legenda da selfie publicada por Ágata.

A imagem deixou os fãs a sonhar com um possível dueto entre as duas artistas. Será esta a surpresa que estão a preparar?

